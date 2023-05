La Polizia di Stato ha rintracciato un turista polacco che la scorsa notte aveva fatto perdere le sue tracce durante la vacanza in Toscana.

Nella serata di ieri, nel corso dei consueti servizi di monitoraggio, gli agenti della Digos della Questura di Pistoia notavano, nelle adiacenze dello stadio comunale di Pistoia, un uomo che era in evidente difficoltà.

Con non poche difficoltà, in quanto l'uomo parlava solo in polacco, i poliziotti comprendevano che il suo telefono era scarico e non poteva chiamare né ricevere telefonate.

Con l’aiuto del titolare di un esercizio commerciale del posto veniva ripristinato l’uso del cellulare che una volta attivo, immediatamente squillava .

Dopo una breve conversazione, l’uomo chiedeva ai poliziotti di poter parlare con l’interlocutore; una donna che diceva essere la figlia, di trovarsi in Polonia, chiedeva dove il padre si trovasse . Qualificatisi per agenti di Polizia, la signora al telefono aggiungeva che il padre, durante la vacanza a Pescia, si era allontanato dal luogo del soggiorno e per questo altri del gruppo ne avevano denunciato l’allontanamento alla Polizia dalla sera precedente. Rifocillato, veniva aiutato a raggiungere parte del gruppo di turisti di cui faceva parte, nel frattempo era giunto a Pistoia in modo tale che il periodo di vacanze in Toscana potesse regolarmente proseguire.