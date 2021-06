Firmato il "Protocollo Zeus"

Nella mattinata odierna, nell'aula Bertoneri, la Questura di Pistoia, nella persona del Questore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Giovanni Battista Scali ed il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus di Firenze, nella persona della Presidente dott.ssa Alessandra Pauncz, hanno firmato un protocollo di collaborazione, denominato "Protocollo Zeus", in materia di atti persecutori e violenza domestica.

L'accordo, che si inserisce nell’ambito di analoghe iniziative già intraprese in altre province italiane su indicazione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, si propone di fornire un percorso specializzato di rielaborazione comportamentale ai destinatari del provvedimento di ammonimento del Questore, emesso su richiesta della vittima a seguito del verificarsi di atti persecutori.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in occasione della firma, il Questore Giovanni Battista Scali ha sottolineato l’importanza di estendere la rete di collaborazione già esistente nel campo del contrasto alla violenza di genere per fornire una risposta di sistema sempre più adeguata all’importanza del rischio da scongiurare. In tale approccio esteso rientra a pieno titolo anche l’opportunità, da oggi fornita al maltrattante, di rendersi conto del disvalore della propria condotta come prima passo per rientrare nell’ambito di un comportamento civile e rispettoso dell’altrui libertà.

La dott.ssa Alessandra Pauncz, nel concordare con quanto esposto dal Questore, ha espresso la propria soddisfazione per la definizione del progetto e l’avvio della fase operativa. Nell’occasione ha ripercorso la storia del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus di Firenze che nasce a Firenze nel 2009 e si sviluppa come progetto sperimentale Cesvot Innovazione nel gennaio 2009, promosso dall'Associazione Artemisia e con la collaborazione della Asl 10 di Firenze. Dal 2014, sono state aperte altre 4 sedi a Ferrara, Nord Sardegna, Roma e Cremona e due sportelli nella provincia di Pistoia, uno a Montecatini e uno a Pistoia. Ha ricordato che si tratta di un luogo ed un riferimento per quegli uomini che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del loro comportamento di maltrattamento fisico e/o psicologico, economico sessuale, di stalking.