Questura Pisa- zona centro storico e Stazione servizio controllo straordinario del territorio

Nel pomeriggio di ieri la Questura ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con il coordinamento di un Ispettore della Questura e l’impiego di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e di una pattuglia della locale Polizia Municipale. Il servizio ha la finalità di realizzare una mirata e capillare azione di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenire ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica nelle zone del centro storico e della Stazione ritenute meritevoli di costante attenzione da parte delle Forze dell’Ordine . Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulle direttrici viarie che dall’ Aurelia conducono in centro, identificate nr.48 persone e controllati nr. 28 veicoli. Nel corso del predetto servizio, intorno alle 19.30, la Polizia Municipale ha effettuato un arresto per spaccio di stupefacenti in piazza Vittorio Emanuele nei confronti di un maghrebino.