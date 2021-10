UN ARRESTATO, 4 INDAGATI E CIRCA 2.000 PERSONE CONTROLLATE:QUESTI I RISULTATI DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO DAL 21 AL 24 OTTOBRE NELLE STAZIONI DELLA TOSCANA.

Un arrestato, 4 indagati, 12 sanzioni elevate e 2.031 persone controllate. 180 pattuglie impegnate in stazione e a bordo treno e 2 minori rintracciati: è questo il bilancio dell’attività dal 21 al 24 ottobre scorso del Compartimento polfer della Toscana.Il 21 ottobre, a bordo di un treno regionale, un carabiniere forestale fuori servizio ha notato un ragazzino solo, visibilmente scosso e agitato. Allertata la Polfer di Grosseto, il giovane è stato fatto scendere nella stazione e accompagnato in ufficio. I poliziotti, dopo averlo rassicurato, hanno contatto la madre alla quale è stato riaffidato. La donna ha riferito che il figlio di era allontanato da casa senza dare alcuna spiegazione.Il 23 ottobre, gli agenti Polfer di Pisa hanno rintracciato un minore italiano di 15 anni che si era allontanato dalla struttura a cui era affidato. In particolare, gli agenti hanno fermato il giovane in stazione dopo aver avuto la segnalazione di un capotreno che lo aveva trovato a bordo solo e sprovvisto di titolo di viaggio. Il ragazzo, dopo aver rincontrato la madre nel frattempo giunta negli uffici di Polizia, si è tranquillizzato. Successivamente è stato reinserito nella stessa struttura così come disposto dal Tribunale dei Minori di Genova. Sempre a Pisa, il giorno seguente, i poliziotti hanno arrestato un cittadino senegalese di 39 anni, domiciliato a Pontedera, perché destinatario di un ordine di carcerazione dovendo scontare una pena di 6 mesi di reclusione per vari reati contro la persona commessi a Follonica (GR) nel 2013 e denunciato due cittadini italiani, di 19 e 21 anni per possesso di oggetti atti ad offendere. In particolare, i due giovani, fermati per un controllo dai poliziotti, sono stati trovati in possesso di due coltelli con lama affilata e appuntita di 9 cm, e un palo di ferro, tutto poi sottoposto a sequestro.