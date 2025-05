IL CORRIERE: spaccio tra la Romagna e Marche. 76 enne arrestato

Accertati spostamenti continui tra Pesaro e provincia di Rimini.

Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo di 76 anni, residente nella provincia di Pesaro e Urbino. E' stato fermato al ritorno da Rimini dove era andato per a rifornirsi di stupefacenti. Addosso aveva un quantitativo di cocaina. Anche presso la propria abitazione è stato trovato altro stupefacente e la somma di euro 19.000 in contanti, ritenuti come probabile provento dell'attività di spaccio. Documentati oltre 50 viaggi da inizio dell'anno in Romagna per l'approvigionamento di cocaina. Il fatto per certi aspetti è assimilabile al Film The Mule - il corriere, di Clint Eastwood, anch'esso tratto da un fatto realmente accaduto, nel quale una persona di età avanzata era stata fermata in auto con all'interno un quantitativo di sostanza stupefacente e accusato di essere un corriere della droga.