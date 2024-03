Truffe all'esame di guida: scattano due denunce

Il Compartimento Polizia Stradale Marche, nella cornice di servizi predisposti in collaborazione con le Motorizzazioni Civili di Ancona e Pesaro, ha smascherato due candidati che si erano presentati presso gli stabili di entrambe le sedi per sostenere l’esame teorico per la patente di guida con l’ausilio di strumentazioni fraudolente.

I due indossavano una microtelecamera occultata nei bottoni degli abiti, collegata ad un modem video wireless, che trasmetteva al suggeritore le immagini dei quiz ed un microauricolare inserito all’interno dell’orecchio.

Durante le perquisizioni sono stati ritrovati numerosi bluetooth, microcamere, smartphone, modem wi-fi, portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l’attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami teorici.

I due soggetti, condotti poi presso gli Uffici, sono stati denunciati per truffa e le strumentazioni poste a sequestro.