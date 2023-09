Intensificati i controlli a Città di Castello con il progetto “borghi sicuri”: verifiche in centro e in periferia per la prevenzione dei furti e dei reati predatori.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Perugia che, nell’ambito del progetto "Borghi Sicuri", ha rafforzato la propria presenza su tutto il territorio per rispondere attivamente alla domanda di sicurezza pervenuta dai cittadini e dagli esercenti del capoluogo e dei comuni della provincia. Il monitoraggio ha visto impegnato il personale della Squadra Volante del Commissariato di Città di Castello, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, che hanno pattugliato le aree del centro tifernate, in questi giorni interessate da numerosi eventi che hanno portato all’arrivo di numerosi turisti e visitatori. Il monitoraggio ha riguardato anche le principali vie di accesso al centro abitato, quali via Perugina, Strada della Contessa, Strada Statale 19 Mocaiana con l’obiettivo di intercettare eventuali persone sospette o dedite alle attività illecite. Con l’incremento degli uomini e dei mezzi impiegati, la Questura intende prevenire e reprimere i fenomeni illeciti più diffusi quali i reati predatori, i furti e lo spaccio di stupefacenti. I controlli, preceduti da un’analisi del territorio, degli obiettivi da monitorare e delle principali criticità, sono stati coordinati dal Dirigente del Commissariato. Durante l’attività sono state 116 le persone identificate e 52 i veicoli monitorati nel corso dei 5 posti di controllo effettuati. L’attività ha consentito anche di effettuare delle verifiche presso gli esercizi commerciali – 4 quelli sottoposti a controllo - al fine di verificare il rispetto delle norme amministrative che disciplinano la vendita e la somministrazione di alcol ai minori, oltre a quelle relative al rispetto dei limiti di diffusione acustica.