Aveva tentato di eludere il controllo degli agenti: denunciato un 27enne per possesso di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio in piazza Vittorio Veneto, hanno fermato e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un 27enne, cittadino ecuadoriano, gravato da un avviso orale del Questore e con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. L’uomo, notato dagli operatori mentre usciva dalla stazione, alla vista degli agenti ha tentato di eludere il controllo rientrando subito all’interno della stessa. Insospettiti, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche lo hanno subito avvicinato. L’uomo, apparso subito molto agitato, alla richiesta se avesse con sé oggetti non consentiti, ha consegnato spontaneamente un coltello multiuso e un paio di forbici del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere; il coltello e le forbici, invece, sono stati sottoposti a sequestro.