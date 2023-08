PROSEGUONO I CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO A FONTIVEGGE, 97 PERSONE CONTROLLATE E DUE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Alla luce dei recenti episodi avvenuti nei pressi della Stazione, continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia nell’area di Fontivegge, con una funzione di prioritaria prevenzione e repressione verso episodi di microcriminalità, degrado urbano, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti. Il monitoraggio ha visto l’impiego di un dispositivo “rafforzato”, composto oltre che delle Volanti, anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nell’ambito del servizio sono state identificate 97 persone. Durante l’attività, gli agenti hanno anche effettuato 6 posti di controllo, monitorando 43 veicoli in transito nelle zone d’interesse, al fine di verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti. Nel corso del monitoraggio finalizzato a scongiurare anche le condotte imprudenti e pericolose alla guida, gli agenti hanno fermato un’automobilista, identificato in un cittadino maliano classe 1992 che, all’atto del controllo, è risultato alla guida di un veicolo privo di assicurazione. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 866 euro e il fermo amministrativo del veicolo. Un altro conducente privo di assicurazione è stato fermato in via Campo di Marte; anche questo sanzionato ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada con contestuale fermo del veicolo. Effettuati anche controlli finalizzati a verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale del 4 maggio - relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche – senza riscontrare violazioni.