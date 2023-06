CONTROLLI STRAORDINARI A FONTIVEGGE: 32ENNE DENUNCIATA PER POSSESSO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE.

Proseguono i controlli straordinari degli operatori della Polizia di Stato di Perugia nell’area della stazione di Fontivegge, con una funzione di deterrenza verso episodi di microcriminalità e degrado urbano nonché di prevenzione dei reati predatori, dei furti e dello spaccio di stupefacenti. Il monitoraggio ha visto l’impiego delle Volanti, coadiuvate degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale di Perugia che effettuato un assiduo controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nell’ambito del servizio sono state identificate 223 persone. Nel corso dei controlli, gli operatori hanno fermato due cittadini stranieri – un nigeriano, classe 1994 e una ragazza di origini argentine, classe 1990, gravata da un avviso orale del Questore – che erano stati notati mentre tentavano di allontanarsi alla vista dei poliziotti. Visto il loro atteggiamento nervoso, sono stati sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, il 29enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente mentre la 32enne di un coltello multiuso del quale non è stata in grado di motivare il possesso. Gli agenti, dopo averli accompagnati in Questura per gli approfondimenti e per la notifica di atti giudiziari e amministrativi, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la 32enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato il 29enne ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90. Un altro cittadino straniero – di origine ecuadoriana, classe 1994 – è stato fermato e sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 dalla Polizia Locale in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente. Sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale del 4 maggio scorso - relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche – senza riscontrare violazioni. Importanti anche i controlli di Polizia Amministrativa con verifiche su 7 attività commerciali e negozi etnici, finalizzate a monitorare il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S. Durante l’attività, gli agenti hanno anche effettuato 6 posti di controllo, monitorando 92 veicoli in transito nelle zone d’interesse, al fine di verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti.