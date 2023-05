CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO E DELLA POLIZIA LOCALE A MONTEFALCO.

Nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e dal personale della Polizia Locale di Montefalco, hanno intensificato i controlli nel territorio di Montefalco. Le pattuglie impiegate si sono concentrate nel centro storico, estendendo capillarmente il monitoraggio anche in periferia per prevenire i furti e i reati predatori. L’attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un briefing operativo in cui sono state analizzate le peculiari caratteristiche del territorio e le principali criticità al fine di individuare gli obiettivi da monitorare e calibrare al meglio l’attività di controllo. Durante il servizio, coordinato dal dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici sono stati effettuati 5 posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere ed intercettare eventuali “trasfertisti”, venuti da fuori città per compiere atti illeciti. All’esito dell’attività sono state identificate 79 persone e controllati 47 veicoli. Nel corso del servizio sono stati monitorati anche 3 esercizi pubblici, al fine di riscontrare la frequentazione da parte di persone pregiudicate e, al contempo, verificare il rispetto della normativa prevista in materia dal T.U.L.P.S. È importante sottolineare il clima di grande collaborazione e apprezzamento che gli agenti hanno riscontrato presso i cittadini interessati dai controlli.