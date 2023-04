TASK FORCE DI PASQUA: IL BILANCIO DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO.

Sono stati numerosi i controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel fine settimana che, in occasione delle festività Pasquali, ha registrato, in tutta la provincia di Perugia e in particolare nei luoghi a forte richiamo turistico, un notevole afflusso di persone arrivate anche da fuori regione. Al fine di garantire ai cittadini e turisti di godere in sicurezza delle bellezze dell’Umbria e tutelare al contempo l’ordine e pubblico, il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai aveva predisposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio su tutto il territorio provinciale. I controlli interforze, iniziati venerdì e proseguiti fino a lunedì di Pasquetta, si sono concentrati nella zona dell’acropoli a Perugia e nei principali centri della provincia. Nell’ambito dell’attività, sono stati sono state 4966 le persone identificate dalla Polizia di Stato, 1028 i veicoli monitorati nel corso dei 129 posti di controllo effettuati. Sono stati 61, invece, i pubblici esercizi controllati. Particolare attenzione è stata riservata anche alle zone residenziali più periferiche al fine di prevenire i furti in abitazione e arginare il rischio che i ladri potessero approfittare degli spostamenti per il ponte di Pasqua per introdursi indisturbati negli edifici disabitati. Per scongiurare tali fenomeni e per assicurare anche la sicurezza degli spostamenti, è stata prevista anche un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Stradale che, per il fine settimana di Pasqua, ha messo in campo 36 pattuglie. Lungo le principali arterie stradali e autostradali, i poliziotti hanno identificato 291 persone e controllato 221 veicoli, accertando 149 infrazioni al Codice della Strada di cui: 78 per eccesso di velocità, 9 per mancato utilizzo delle cinture e 8 per utilizzo di cellulari alla guida. Nel corso dei servizi, gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato anche un’importante attività di ausilio agli automobilisti che, per vari motivi, hanno avuto degli imprevisti durante gli spostamenti e si sono trovati in difficoltà. Sono stati 33, infatti, i soccorsi prestati dagli operatori nel corso di questo fine settimana di festa. Importanti anche gli esiti dei controlli effettuati dalle 12 pattuglie nelle stazioni predisposti dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo che, nel corso dei servizi, hanno identificato 231 passeggeri e scortato 10 treni. Sono stati 1902, invece, i controlli dei passeggeri in partenza e in arrivo effettuati dagli agenti presso lo scalo aeroportuale “San Francesco”.