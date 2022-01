1 PERSONA ARRESTATA, 4 PERSONE INDAGATE E OLTRE 2.500 PERSONE CONTROLLATE: IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO NELL’ULTIMA SETTIMANA SUI TRENI E NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO.

1 persona arrestata, 4 persone indagate e 2.525 persone controllate, 231 pattuglie impegnate in stazione e 36 a bordo di 76 treni: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. Nella stazione di Terni nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, gli operatori, durante le attività di vigilanza, hanno proceduto al controllo di un cittadino straniero che, dagli accertamenti effettuati, è risultato essere destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli agenti lo hanno pertanto arrestato e accompagnato in esecuzione della misura, presso il domicilio di un suo connazionale.