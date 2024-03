Pavia - Servizio di controllo del territorio

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri personale di questo Ufficio, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, un’unità cinofila della Questura di Milano e militari dell’Arma dei Carabinieri, ha effettuato in questo capoluogo un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio ed al miglioramento delle vivibilità cittadina.

Complessivamente sono state identificate n. 25 persone, di cui 15 di nazionalità straniera, una delle quali espulsa con ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 gg.

Nell’area di p.le Crosione, inizialmente sottoposta a controllo, 2 soggetti, trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sono stati segnalati in via amministrativa.

Successivamente, l’attività è stata condotta nella zona dell’autostazione e del centro commerciale Minerva, dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso di 5 gr.