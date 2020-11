Sanzionato per inottemperanza alle disposizioni di cui al vigente D.P.C.M. un cittadino rumeno proveniente dalla Lombardia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e alla vigilanza sul rispetto della normativa anti-covid, una pattuglia della Squadra Volanti ha proceduto nella notte del 10.11. u.s. ad accertamento nei confronti di un individuo classe ’79 trovato in stato di ebbrezza alcoolica su via Martiri della Libertà.

L’uomo, richiesto in merito alla sua presenza sul territorio in orario notturno e del tutto privo di una ragionevole motivazione per il suo spostamento dal domicilio, è subito apparso infastidito ed agitato dal controllo.

Approfondendo l’accertamento documentale, è apparso agli operanti che lo stesso non era residente nella nostra provincia, bensì si era qui spostato dalla vicina Lombardia, zona che le vigenti disposizioni hanno classificato come rossa e dalla quale non è permesso lo spostamento salvo motivate ragioni di salute, lavoro o necessità.

Constatato lo stato alterato dell’uomo e la totale assenza di motivazioni plausibili per la sua presenza in loco, il soggetto è stato sanzionato amministrativamente sia ai sensi dell’art 688 c.p. per ubriachezza, sia ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 per aver violato il DPCM.