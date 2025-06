QUESTURA DI PADOVA: ASSEGNATO NEO COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO

Nella mattina di lunedì, il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, unitamente a tutti i Funzionari, ha accolto il neo Commissario della Polizia di Stato, dr. Alessandro Longo, assegnato alla Questura di Padova dopo aver completato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.

Il nuovo Funzionario ha vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato e frequentato il 113° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, a Roma, conseguendo il Master di II livello presso l’Università LUISS di Roma in Organizzazione e Politiche di pubblica sicurezza.

Il dr. Longo, 31enne, originario di Caserta, ha conseguito nel 2018 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha svolto la pratica forense presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e nel 2020 e ottenuto l'abilitazione per lo svolgimento della professione forense e il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università Niccolò Cusano. Nel 2023 è risultato idoneo vincitore al concorso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, iniziando il corso di formazione presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno. Durante la frequenza del corso ha vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato.

Il Questore Marco Odorisio, unitamente ai Funzionari e collaboratori tutti della Questura di Padova, ha rivolto al nuovo Commissario i migliori auguri di buon lavoro. L’elevata preparazione nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.