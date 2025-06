QUESTURA DI PADOVA: LA POLIZIA DI STATO DI PADOVA E IL GRUPPO “AMA LA POLIZIA” INSIEME ALL’MG EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2025 A FAVORE DEL “PIANO MARCO VALERIO”.

PROGETTO CHE SOSTIENE I FIGLI MINORI DEI DIPENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE.

Nell’ambito della collaborazione interistituzionale tra la Polizia di Stato e le Associazioni presenti sul territorio, la Questura di Padova ha aderito all’iniziativa MG European event of the year 2025, del club MG CAR CLUB ITALIA, nella mattinata di venerdì 30 maggio, alle ore 10.00 nella splendida cornice di Prato della Valle arricchita da oltre 130 autovetture dagli anni ‘30 ai ‘70 del secolo scorso, il Presidente del club Massimo Bottoli, unitamente al presidente nazionale AMA LA POLIZIA Bernardino Vivian che ha contribuito in maniera determinante alla programmazione dell’evento, ha consegnato al Questore della provincia di Padova Marco Odorisio un assegno di 2000 euro da destinare a favore del Ministero dell’Interno – Fondo assistenza del personale della Polizia di Stato – Piano cronici “Marco Valerio” nato per supportare i figli minori di poliziotti affetti da gravi patologie.

L’iniziativa è sostenuta dal gruppo AMA LA POLIZIA di Vicenza, il cui presidente, Bernardino Vivian, è un Poliziotto in quiescenza, Medaglia di bronzo al Valor Civile e Medaglia d’oro ANPS per atti di eroismo.

Tra le finalità che si propone, l’MG European event of the year 2025 vi è quella di raccogliere fondi da destinare ad Associazioni nazionali con comprovate necessità, come il Piano cronici “Marco Valerio” nato per supportare i figli minori di poliziotti affetti da gravi patologie, un giovane quindicenne deceduto nel 2008 a causa di una grave patologia, il Piano rappresenta uno dei progetti più significativi e sentiti del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, con l’obiettivo di sostenere economicamente i nuclei familiari e testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie dei propri dipendenti colpite da difficoltà così importanti.

È il 1973 ed un gruppetto di amici romani appassionati come moltissimi a quel tempo di tutto ciò che arrivava da Oltremanica, decide di strutturare al meglio i numerosi ritrovi che erano soliti fare in zona Colosseo a bordo delle loro fiammanti spider inglesi.

È l’inizio di una storia entusiasmante, quella di MG Car Club d’Italia, che ancora oggi dalle Alpi alla Sicilia riunisce tutti i possessori e gli appassionati dello storico marchio di vetture britanniche.

Casa Madre del club è MG Car Club UK, attivo addirittura dal 1930, il cui evento di bandiera è il cosiddetto EEOTY ( European event of the year ) che ogni anno porta centinaia di MG ad invadere pacificamente a turno i vari Paesi della nostra vecchia Europa.

L’evento da europeo si è trasformato, nel tempo e grazie alla presenza di equipaggi in arrivo da Argentina ed Australia, in un evento internazionale.

In Prato della Valle, all’iniziativa, esposte oltre 130 autovetture dagli anni ‘30 ai ‘70 del secolo scorso con alcune assolute rarità come la MG K3 del 1933 del Principe Birabongse Bhanubandh, meglio noto come Bira, rampollo della Casa Reale del Siam e mandato dalla famiglia a studiare al college a Londra ad inizio anni ‘30 che invece di dedicarsi agli studi ottenne ottimi successi come pilota alla guida delle veloci MG ed il modello presente è proprio quello portato in gara da lui in quegli anni.

Il giorno successivo, sabato 31 maggio, la Polizia di Stato di Padova parteciperà all’iniziativa con quattro poliziotti centauri, a bordo delle moto Yamaha Tracer 900 e delle moto BMW 700R con la livrea “Polizia” ed utilizzate nei servizi d’Istituto, che affiancheranno i gruppi delle auto storiche nella sfilata lungo il percorso che partirà da Abano e arriverà a Valdobbiadene, passando per Villa Corner di Cavasagra di Vedelago, le Colline del Prosecco patrimonio Unesco, e della fondazione Jonathan museo “volante” di modelli di aerei che hanno fatto la storia del volo a Nervesa.