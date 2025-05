PLURIPREGIUDICATO RINTRACCIATO DALLA POLIZIA E ACCOMPAGNATO PER L’ESPULSIONE

Continuano, costanti e intensificate, le attività di controllo e vigilanza predisposte dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Veneto, in particolare nelle stazioni maggiormente interessate dal flusso di viaggiatori, durante i periodi festivi e di “ponti” vacanzieri.

La scorsa settimana, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, durante uno specifico servizio espletato in abiti borghesi nella stazione di Padova, ha individuato e fermato un 51enne di origine nordafricana, pluripregiudicato e segnalato come autore di reati predatori perpetrati a bordo dei treni.

In particolare, dopo la segnalazione di alcuni furti avvenuti su convogli nelle tratte Milano-Padova e Bologna-Padova, i servizi di vigilanza nello scalo patavino sono stati intensificati al fine di monitorare il movimento dei passeggeri in transito; nella circostanza, all’occhio attento dei poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria non è sfuggito l’atteggiamento sospetto dell’uomo, che sembrava voler eludere il controllo.

Fermato e invitato a fornire un documento identificativo, il predetto ha esibito sul proprio cellulare la foto di una carta di identità francese, sulla cui veridicità gli operatori hanno subito nutrito dei dubbi. I successivi, accurati accertamenti hanno confermato i sospetti dei poliziotti e hanno consentito di risalire alle esatte generalità del 51enne nordafricano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e solito perpetrare furti a bordo dei convogli.

Lo stesso è risultato anche in posizione irregolare sul territorio nazionale e munito di decreto di espulsione; successivamente, è stato pertanto accompagnato dal personale Polfer presso un Centro di Permanenza Temporanea, in attesa del rimpatrio.