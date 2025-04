QUESTURA DI PADOVA: IL VICE QUESTORE SIMONE RODELLA NOMINATO CAPO DI GABINETTO ED IL COMMISSARIO CAPO GIANDOMENICO FUCCELLI NEO VICE CAPO DI GABINETTO DELLA QUESTURA DI PADOVA.

Il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha dato il benvenuto martedì 1 aprile, al Vice Questore della Polizia di Stato Simone Rodella, nominato Capo di Gabinetto della Questura di Padova, ed al Commissario Capo Giandomenico Fuccelli neo Vice Capo di Gabinetto.

Il Vice Questore Rodella, già Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova, si arruola come Agente della Polizia di Stato nel 1985, con prima assegnazione presso il II Reparto Mobile e, successivamente, dal 1988 viene trasferito alla Zona Telecomunicazioni Veneto.

Nel 1995 viene promosso Ispettore Capo della Polizia di Stato con l’incarico di responsabile della gestione contabile e della custodia giudiziale di tutti i sistemi ed impianti tecnici di telecomunicazione in dotazione agli Uffici della Polizia di Stato e Prefetture delle province venete.

Nel 2003, dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l’università di Padova e vincitore del concorso Funzionari della Polizia di Stato nel 2002, assume l’incarico di Dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rovigo.

Nel 2011 diventa Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rovigo ed in seguito assume l’incarico di Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Veneto.

Nel 2015 trasferito alla Questura di Rovigo, assume l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Personale e Ufficio Tecnico Logistico con il compito di coordinare i lavori di completamento realizzazione e trasferimento nella nuova sede della Questura di Rovigo per poi diventare, dal 2019, Capo di Gabinetto della questura di Rovigo.

Nel 2022 viene assegnato alla Questura di Padova con l’incarico di Vice Capo Gabinetto e Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico, tra i lavori seguiti il nuovo Ufficio dei Poliziotti di Quartiere presso Piazza Gasparotto e diventa poi Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Nel 2023 viene nominato Capo Gabinetto reggente presso la Questura di Padova e dal 1° aprile nominato Capo di Gabinetto reggente presso la Questura di Padova.

Il Commissario Capo Giandomenico Fuccelli si arruola nel 1990 come Agente della Polizia di Stato e nel 1994, diventato Vice Ispettore, ha prestato servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Rovigo.

Dal 1998 al 2016 è stato responsabile di diverse sezioni del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova e, da marzo 2018 a settembre 2020 è stato Funzionario Addetto alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Padova.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui l’Attestato per lungo impiego nei servizi di tutela dell’Ordine Pubblico, 2 Lodi del Capo della Polizia, una Croce in argento per anzianità di servizio e una Medaglia d’oro al merito di servizio.

Da settembre 2021 al 31 marzo 2025, con la qualifica di Commissario Capo è stato Funzionario Addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Padova e dal novembre 2022 è referente della Questura di Padova per l’Osservatorio Nazionale; dal 1° aprile è stato nominato Vice Capo di Gabinetto della Questura di Padova.

Ai due Funzionari gli auguri e le congratulazioni di tutti i colleghi.