LA POLIZIA DI STATO COMMEMORA IL VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO DOMENICO ZORZINO, MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE, NELLA RICORRENZA DEL SECONDO ANNIVERSARIO DALLA SUA TRAGICA SCOMPARSA AVVENUTA AD ANGUILLARA VENETA

Si celebra oggi, lunedì 3 marzo, ad Anguillara Veneta, a partire dalle ore 10.00, la Commemorazione del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, Medaglia d’Oro al Valor Civile, deceduto il 3 marzo 2023 durante il tentativo di salvataggio di una persona scivolata nelle acque del canale Gorzone.

Alla presenza del Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio, del Prefetto Giuseppe Forlenza, del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, del Sindaco di Anguillara Veneta Alessandra Buoso, questa mattina è stata celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo e, a seguire, è stata deposta una corona di alloro presso la piazzetta dedicata a Domenico Zorzino, inaugurata lo scorso anno.

Presenti anche la moglie di Domenico Zorzino, Sabina, il figlio Tommaso, il fratello Angelo con moglie e figli e la mamma Aurelia e il papà Giovanni.

Era il pomeriggio del 3 marzo 2023 quando, l’Assistente Capo Coordinatore Domenico Zorzino, in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Veneto, mentre si trovava, libero dal servizio, a passeggio sul lungargine del canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, ha notato un’autovettura scivolata nelle acque del canale potendo scorgere che a bordo della stessa vi era un uomo in difficoltà.

Dopo aver allertato telefonicamente tutti i soccorsi si è gettato nel canale ma, nel tentativo disperato di riportarlo a riva, ha perso la vita insieme al suo compaesano finito nel fiume.

Furono ritrovati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco ancora abbracciati.

A marzo 2023, in occasione del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il Presidente della Repubblica ha conferito all’Assistente Capo Coordinatore Domenico Zorzino la medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: “Libero dal servizio, accortosi di un veicolo che si stava inabissando in un canale, dopo aver allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri, si gettava in acqua per trarre in salvo la persona rimasta all’interno. Nonostante l’insidiosità delle acque, raggiungeva il malcapitato e, trascinatolo fuori dall’abitacolo, lo legava a sé per condurlo a riva. Le condizioni avverse non consentivano di portare a termine la valorosa impresa, che si concludeva con il decesso di entrambi. Fulgido esempio di coraggio e umana solidarietà spinti fino all’estremo sacrificio. 03 marzo 2023 – Anguillara Veneta (Pd)”.

A seguito del sacrificio dell’Assistente Capo Coordinatore Domenico Zorzino sono state istituite le “Sacche da lancio”, dispositivi di soccorso pubblico di cui, da luglio 2023, è stata dotata ogni Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova.

Si ritenne, allora, che l’utilizzo di un dispositivo di ausilio come la sacca da lancio, che consiste in una corda di 20 metri, galleggiante, con colori ad alta visibilità, posta in una sacca di ridotte dimensioni, di forma tubolare che, sfruttando il peso della corda stessa, consente con una semplicissima manovra, di raggiungere una persona in difficoltà in acqua per trarla a riva, potesse ridurre l’esposizione al rischio che corre l’operatore di Polizia gettandosi in acqua in caso di soccorso.

Infatti proprio grazie al predetto dispositivo, le Volanti, lo scorso 29 gennaio, hanno salvato la vita di una donna caduta nel fiume Bacchiglione. La donna fu portata in salvo da 4 agenti, in due raggiunsero la riva del fiume, scendendo poi nel corso d’acqua e, assicurandosi con le corde di salvataggio mentre gli altri due agenti rimasti a terra tentavano di sorreggerne il peso, riuscirono ad afferrarla e a riportarla sull’argine in salvo.