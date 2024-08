POLIZIA DI STATO NEGLI ULTIMI 10 GIORNI RIMPATRIA 12 CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI, RINTRACCIATI DURANTE I SERVIZI DI PREVENZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

Negli ultimi dieci giorni i rafforzati dispositivi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, con l’impiego di personale della Questura (Ufficio Prevenzione Generale, Commissariato Stanga, Poliziotti di Quartiere, Squadra Mobile) e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, hanno consentito di rintracciare numerosi cittadini stranieri irregolari che sono stati poi affidati all’Ufficio Immigrazione della Questura per le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.

Sono dodici le persone che, a partire da lunedì 22 luglio, sono state allontanate da Padova per essere state collocate e trattenute nei Centri di Permanenza di Gradisca d’Isonzo (GO), Milano, Roma e Potenza grazie alle disponibilità di posti assegnati dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione e la Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Uno di essi è stato direttamente scortato in Tunisia dagli Agenti della Questura di Padova, mentre i rimanenti verranno rimpatriati con voli charter dai Centri di Permanenza.

I luoghi di rintraccio sono quelli dell’area della Stazione Ferroviaria (via Tommaseo, via Cairoli, via Bixio, p.e Stazione) e del Quartiere Arcella, ove maggiormente si è concentrata l’azione delle unità della Polizia di Stato.

Cittadino Brasiliano cinquantenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento del Questore di Padova al CPR di Gradisca di Isonzo; Ingresso sul T.N. 22.11.2005 frontiera Milano, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, autorizzazione al soggiorno revocata per motivi giudiziari con decreto motivato del Questore di Verona; Pluripregiudicato annovera i seguenti precedenti penali e di polizia: scarcerato in data 25.07.2024, condannato alla pena di anni 9 mesi 4 poiché in diverse occasioni maltrattava la convivente costringendola a subire reiterati rapporti sessuali completi, picchiandola, frustandola, offendendola con frasi ingiuriose e minacciandola di morte quando la malcapitata cercava di opporsi. Inoltre poneva in essere atti idonei diretti in modo non univoco a provocare la morte della convivente, colpendola ripetutamente con un grosso coltello da cucina ed in particolare procurandole lesioni alla guancia sinistra, alla mano sinistra ed al lato destro del collo con potenziale recisione dei vada del collo, non riuscendo nell’intendo per cause a lui non riferibili.



Cittadino albanese sessantenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR Gradisca di Isonzo; condannato 15.06.2018 alla pena di anni 12 di reclusione in ordine al reato di omicidio doloso aggravato, condannato in data 23.11.2012 alla pena di anni 1 di reclusione in ordine al reato di discarica non autorizzata; condannato in data 08.10.2007 alla pena di mesi 6 di reclusione in ordine al reato di falsità materiale in scrittura privata e ricettazione; deferito all’A.G. in 04.03.2022 in ordine al reato di rissa, danneggiamento e lesioni personali;



Cittadino Ghanese trentaquatrenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento del Questore di Padova al CPR di Gradisca di Isonzo: ingresso sul T.N. in data 12.02.2022 frontiera Lampedusa (AG), successivamente formalizzava istanza di protezione internazionale, richiesta rigettata dalla competente Commissione Territoriale per Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania. Pluripregiudicato annovera i seguenti precedenti penali e di polizia: Furto, porto armi od oggetti atti ad offendere, possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione, violazione normativa sugli stupefacenti;



Cittadino tunisino diciottenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento del Questore di Padova al CPR di Ponte Galeria Roma: ingresso sul T.N. 11.07.2023 frontiera Trapani, ha richiesto un permesso di soggiorno per minore età all’Ufficio Immigrazione di Venezia, titolo scaduto in data 05.04.2024, mai rinnovato; annovera precedenti penali e di polizia in ordine a reati in violazione normativa sugli stupefacenti;



Cittadino Tunisino diciottenne in Tunisia, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento del Questore di Padova al CPR Corelli di Milano , rimpatriato in data 30.07.2024; ingresso sul T.N. 07.03.2022 frontiera Trapani, non ha mai formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno; annovera precedenti penali e di polizia in ordine ai reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;





Cittadino Tunisino ventisettenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR di Gradisca di Isonzo emesso in data 25.07.2024: ingresso sul T.N. 28.01.2022 frontiera Trapani, successivamente formalizzava istanza di protezione internazionale, richiesta rigettata dalla competente Commissione Territoriale per Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo. Annovera diversi precedenti penali e di polizia in violazione normativa sugli stupefacenti.



Cittadino tunisino ventiseienne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR di Gradisca di Isonzo; ingresso sul T.N. 24.09.2020 frontiera Trapani, non ha mai formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno. Annovera diversi precedenti penali e di polizia in ordine ai reati di falsa attestazione a un P.U., reingresso illegale a seguito di precedente espulsione



Cittadino Marocchino trentaquattrenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR di Gradisca di Isonzo: ingresso sul T.N. 16.12.2017 frontiera Augusta, titolare di carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina comunitaria, autorizzazione al soggiorno revocata con decreto motivato per motivi giudiziari dal Questore di Padova; pluripregiudicato, annovera precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in ultimo in data 23.07.2024 arrestato in quanto trovato in possesso di 96 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio.



Cittadino tunisino quarantenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR Corelli di Milano: ingresso sul T.N. 05.12.2001 frontiera Trapani, non ha mai formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno: pluripregiudicato, annovera precedenti penali e di polizia in ordine reati di maltrattamenti in famiglia, rissa, minaccia, resistenza e violenza, oltraggio a un P.U., lesioni personali aggravate, stupefacenti, porto armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione, false attestazioni a un P.U.



Cittadino Tunisino quarantaduenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR Gradisca di Isonzo, rimpatriato in data 01.08.2024; entrato nuovamente sul T.N. 23.07.2023 frontiera porto Empedocle Trapani, non ha mai formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno; pluripregiudicato, annovera precedenti penali e di polizia in ordine ai reati di rapina, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, evasione, resistenza e violenza a un P.U., invasione terreni ed edifici. Destinatario di espulsione come misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Padova in data 10.09.2021

Cittadino Gambiano ventinovenne, destinatario espulsione e di decreto di Trattenimento dal Questore di Padova al CPR di Potenza: ingresso sul T.N. 29.08.2015 frontiera Messina, non ha mai formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno; annovera precedenti penali e di polizia in ordine ai reati minaccia aggravata, resistenza a un p.u., lesioni personali, rifiuto indicazione sulla propria identità;



Cittadino Tunisino trentaquattrenne, destinatario espulsione alternativa alla detenzione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Padova in data 02.07.2024: pluripregiudicato, annovera precedenti penali e di polizia in ordine ai reati in violazione normativa sugli stupefacenti, incendio aggravato, resistenza, violenza e minaccia a un P.U., danneggiamento a seguito di incendio, false attestazioni a un P.U., rapina impropria, ricettazione, in ultimo condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in data 02.08.2024 prelevato dalla Casa Circondariale di Padova luogo dove stava scontando la pena e accompagnato con personale di scorta della Questura di Padova alla frontiera aera di Roma Fiumicino e imbarcato sul volo diretto a Tunisi;



Dall’inizio dell’anno sono stati 128 i provvedimenti adottati dal Questore ed istruiti dall’Ufficio Immigrazione che hanno viso il materiale allontanamento dal territorio cittadino di 104 persone straniere irregolari trattenute presso i Centri di Permanenza per il rimpatrio e 24 persone straniere irregolari accompagnate direttamente ai Paesi d’origine dagli uomini della Questura di Padova.