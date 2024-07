VA IN PENSIONE L’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE DELLA POLIZIA DI STATO SEGATO STEFANO

Questa mattina il Questore di Padova Marco Odorisio ha salutato l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Segato Stefano, in quiescenza dal 1° agosto.

Arruolatasi il 14.01.1984 come Agente Ausiliario presso il II° Reparto Mobile di Padova.

Nel 1986 è stato assegnato alla Questura di Milano da Agente effettivo, dove è stato convolto in un grave incidente stradale. Dopo il ritorno in servizio, ha svolto mansioni ridotte presso l’Ispettorato “Triveneto” per le regioni “Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige” di Padova.

Dal 2000, trasferito presso la Questura di Padova, ha ricopre il ruolo di centralinista.

Il Questore e tutta l’Amministrazione della Polizia di Stato di Padova esprimono il loro sincero ringraziamento all'Assistente Capo Coordinatore Stefano Segato per il suo lungo e dedicato servizio.