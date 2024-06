“E…STATE CON NOI 2024” – LA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE FA TAPPA IN VENETO NEL FINE SETTIMANA, SEGUITA DA SERVIZI DI PREVENZIONE NOTTURNI FINALIZZATI A CONTRASTARE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Anche nell’estate 2024 la Polizia di Stato con la campagna di sicurezza stradale “E…state con noi” accompagnerà il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane.

Per rafforzare l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose in tutte le località individuate sarà dedicata particolare attenzione anche all’attività di sensibilizzazione finalizzata a promuovere la cultura della legalità, richiamando l’attenzione dell’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani fino a 24 anni.

Fino al 15 settembre le donne e gli uomini della Polizia Stradale, a bordo di mezzi particolarmente rappresentativi come Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro o Camper Azzurro attraverseranno tutto lo Stivale raggiungendo le principali località turistiche montane e balneari.

Dal Piemonte alla Sicilia fino alla Sardegna saranno complessivamente oltre 50 le località interessate dall’iniziativa che prevede diverse attività interattive attraverso le quali sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol.

Questa mattina la campagna di prevenzione ha fatto tappa in Veneto, a Padova, in Prato della Valle e a Rosolina Mare (RO) in Piazzale Europa e proseguirà domani a Jesolo (VE), in piazza Mazzini e a Peschiera (VR), in Piazza Betelloni.

Gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Padova con le apparecchiature speciali per gli accertamenti sulle condizioni di guida (precursori ed etilometri) ed il superamento dei limiti di velocità, hanno affiancato il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica multimediale per l’attività di educazione stradale dotata del “simulatore” che interagisce con l’autista simulando la guida sotto l’effetto di alcol e la prima autovettura elettrica della Polizia di Stato della Concessionaria CAV, allestita per i servizi della Polizia Stradale, la Tesla MODEL X.

Molti i turisti in transito che si sono avvicinati e hanno manifestato interesse alle tematiche, interagendo con il personale della Polizia di Stato presente.

L’attività è propedeutica ai servizi che la Polizia Stradale del Veneto svolgerà nei prossimi weekend lungo le direttrici principali in uscita dalla città, in direzione delle località turistiche e di quelle interessate dalla movida notturna, dispositivi mirati alla prevenzione e repressione delle condotte di guida pericolose, ancora troppo spesso correlate all’effetto di sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti che, insieme a velocità e distrazione, rappresentano la principale causa di morte sulle strade.