POLIZIA DI STATO: “IL CODICE FA STRADA IN TOUR….”

Iniziativa del servizio Polizia Stradale e in collaborazione con EGAF, ha fatto tappa a Padova con un convegno organizzato dal Compartimento Polizia Stradale del Veneto all'interno del Centro Congressi della fiera, sala Mantegna.

Circa 500 operatori appartenenti agli organi di Polizia con competenza in materia di circolazione stradale della regione, sono stati aggiornati sulle novità del codice della strada dal dr. Giandomenico Protospataro, già funzionario della Polizia Stradale ed esperto in materia.

Ad accogliere le autorità cittadine, civili e militari, intervenute, nell'area esterna, circa 500 bambini e ragazzi impegnati nel villaggio dello sport e della sicurezza realizzato dalla Polizia Stradale con la collaborazione del Comune, dei Comitati Regionali della Federazione Ciclistica, Provinciale della Federazione Italia Pallavolo, del gruppo sportivo Fiamme Oro Polizia di Stato, del Comando Forze Operative dell'Esercito, delle Associazioni Sportive CUS, Virtus Basket, Basket Vigodarzere, Padova Nuoto, ABC la Fenice, Pallavolo Piombino Dese, Calcio inclusivo Montegrotto, Calcio Torre, Sport Team Tennis, è OIC Civitas Vitae.

I giovani atleti nell'area esterna del pala congressi sono stati accolti dal Pullman Azzurro della Polizia di Stato - l’aula didattica multimediale itinerante della Polizia Stradale, dalle nostre moto e auto, Lamborghini, Tesla Model X (prima auto elettrica della concessionaria CAV allestita per i servizi della Polizia Stradale), dai simulatori per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e condotti in percorsi per pedoni e ciclisti realizzati con la collaborazione della Polizia Locale, nella postazione per la difesa personale dell'Esercito, nell'area gestita dall’Unita Cinofila antidroga della Questura, nei corner della concessionaria CAV, Protezione Civile, Fondazione Ometto e Croce Verde, che hanno illustrato le proprie attività, affrontando temi importanti legati alla sostenibilità ambientale, alla prevenzione e al soccorso, in strada così come in campo.

Tutti i ragazzi, come futuri conducenti, ciclisti e pedoni, sono stati affidati ai formatori provenienti da tutte le sezioni Polizia Stradale della regione e condotti lungo i percorsi di guida sicura e nei circuiti di allenamento sportivo.

A conclusione dei due eventi, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Veneto, Barbara Barra, ha ringraziato tutti coloro che hanno favorito la realizzazione dell'iniziativa, sottolineando la necessità di lavorare in sinergia per preservare il bene più prezioso che abbiamo, che è il valore della vita. “L’evento di oggi rappresenta una irrinunciabile opportunità che è quella di poter proiettare all'esterno l’esperienza di tutti colori che vogliono arrivare prima che accada qualcosa di drammatico, trasmettendo attraverso la testimonianza e la conoscenza diretta l’importanza della formazione sul rispetto delle regole, che non deve essere percepita come una onerosa costrizione, ma lo strumento che ci consente di amministrare appieno la nostra libertà all'insegna della convivenza civile”.