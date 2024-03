CONVEGNO SULLA VIOLENZA DI GENERE, COME CREARE UNA RETE DI INTERVENTO EFFICACE

Si è svolto, questa mattina, nella Sala Trevisan della Questura di Padova, un convegno, il primo di un ciclo di formazione per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato e della Polizia Locale, in materia di violenza di genere.

L’evento, finalizzato a condividere modalità operative e strumenti giuridici per realizzare una rete efficace tra gli attori istituzionali che si occupano di prevenzione e contrasto alle diverse forme della violenza di genere, ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, del Sostituto Procuratore della Repubblica dr Sergio Dini, coordinatore del IV Gruppo di Lavoro istituito presso la Procura della Repubblica di Padova per i reati contro la famiglia, la persona e tutela dei soggetti deboli, del Sostituto Procuratore della Repubblica dr Francesco Lazzeri, componente dello stesso gruppo, del Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, Primo Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Maria Iorio e della dottoressa Mariangela Zanni, Presidente del Centro Veneto Progetti Donna.

Preceduto dal saluto del Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio, che ha voluto introdurre gli argomenti oggetto dell’incontro sottolineando l’importanza del lavoro di squadra finalizzato ad interrompere il ciclo della violenza, il convegno è proseguito con gli interventi dei singoli relatori, ognuno dei quali ha affrontato specifici aspetti del complesso impianto normativo relativo al “Codice Rosso” tra prevenzione, attività di indagine e profili processuali, nonché il ruolo del Centro Antiviolenza che fornisce il primo supporto e protezione alle vittime.

Hanno partecipato per la Polizia di Stato gli operatori della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Stanga, della Polizia Postale e Polizia Stradale e della Polizia Scientifica.