Questura di Padova: Individuata e subito stroncata l’attività di quattro pusher

Prosegue ininterrotta l’attività degli equipaggi della Squadra Mobile, che affiancandosi alle altre pattuglie della Polizia di Stato incaricate di perlustrare quotidianamente le strade e le zone più interessate dai fenomeni criminali, contrastano tempestivamente in tutta la città l'insorgere di soggetti dediti allo spaccio su strada o a reati predatori.

In via Tommaseo gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un nigeriano di 39 anni privo di titolo di soggiorno, con precedenti di polizia per immigrazione clandestina, notato mentre riceveva da un altro straniero alcune banconote in cambio di un involucro aveva un attimo prima prelevato dalla tasca dei pantaloni. Fermati entrambi i soggetti, gli agenti hanno appurato che oggetto dello scambio erano stati una dose di eroina in cambio di 15 Euro. Perquisito sul posto, il pusher è stato trovato in possesso di altre 9 dosi di eroina e di una 1 di cocaina oltre a materiale da confezionamento.

Un altro equipaggio della Squadra Mobile impegnato a pattugliare la zona Camin, nel transitare in Via San Salvatore, in prossimità del parcheggio dell’oratorio “San Domenico Savio” veniva attirato dalla presenza al suo interno di un ragazzo, poi identificato in un 25enne tunisino richiedente protezione internazionale (giunto a Lampedusa appena il luglio scorso). Il giovane appariva attendere che sopraggiungesse qualcuno. Dopo aver continuato ad osservarlo per quasi venti minuti, gli agenti hanno in effetti visto giungere sul posto a bordo della propria autovettura un italiano, che dopo aver consegnato delle banconote allo straniero ne riceveva in cambio un involucro. Bloccati entrambi gli agenti hanno appurato anche in questo caso che i due si erano appena scambiati una dose di cocaina e la somma di 40 euro. Il 25enne è stato trovato in possesso pure di appena qualche grammo di hashish e di 330 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

Ad essere intercettato mentre trasportava un discreto quantitativo di cocaina è stato pure un 52 enne incensurato originario del Veneto ma attualmente residente nell’Est Europa. Durante un più ampio giro di controlli, uno degli equipaggi in borghese della Squadra Mobile, nel transitare per Rubano (PD), e precisamente in via della Provvidenza, ha deciso di fermare e controllare il 52enne a causa della sua guida apparsa poco attenta e pericolosa. Benché incensurato, l'uomo risultava essere stato sanzionato nel recente passato per mero possesso di sostanza stupefacente per uso personale, ma per tale ragione risultava pure essergli stata ritirata provvisoriamente la patente. Titolo di cui in effetti era privo anche in quel preciso istante. Effettuato un controllo ed un’ispezione del veicolo più attenti, il 52enne è stato trovato in possesso prima di un contenitore con all'interno qualche grammo di cocaina, il tutto custodito all’interno di una borsa in pelle appoggiata sul sedile passeggero, poi, rinvenuto nel cofano posteriore, all'interno di una valigia, di un vasetto in vetro contenente oltre 35 gr. della medesima sostanza; un quantitativo ben al di sopra delle quantità massime detenibili per mero uso personale.

Infine, è stato solo denunciato, ma allo stesso tempo messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di competenza, un 31enne nigeriano, anche lui privo di titolo di soggiorno e con precedenti di polizia. Anche lui è stato sorpreso in zona stazione, e precisamente tra le vie Foscolo e Valeri. Dopo aver scambiato un cenno d’intesa con un acquirente e recatosi assieme a costui in zona appartata, gli agenti lo hanno osservato estrarre dalla bocca un piccolo involucro e consegnarlo al medesimo soggetto in cambio di alcune banconote. Bloccati e sottoposti entrambi a controllo, gli agenti hanno accertato che oggetto dello scambio erano stati una dose di cocaina e la somma di 40 euro.