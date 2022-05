17enni rintracciati e sanzionati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Padova. Volevano veder schiacciare monete da un treno in transito.

Con nota della Sala Operativa dei Carabinieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Padova sono intervenuti sulla linea Castelfranco Veneto, nei pressi di via Jacopo della Quercia a Padova per la presenza di due ragazzi che avevano posizionato qualcosa sulle rotaie.

Giunti immediatamente, gli agenti hanno rintracciato i due 17enni padovani che, dopo aver scavalcato le barriere che li separavano dai binari, si stavano dando alla fuga in sella alle bici.

Raggiunti e identificati, gli agenti hanno appurato che i due giovani avevano posizionato delle monetine sul binario per poi vederle schiacciare da un treno in transito che, nel frattempo, non è fortunatamente sopraggiunto.

Sanzionati ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 753/80 per aver fatto accesso e stazionato senza autorizzazione in area segnalata da appositi cartelli di divieto, i due giovani sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.