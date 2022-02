Padova - OPERAZIONE ALTO IMPATTO - Torre Belvedere

Seconda maxi operazione interforze ieri pomeriggio in zona Stazione, all’interno della Torre Belvedere.

Gli agenti della Divisione Anticrimine e dell’UPGSP della Questura, unitamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Settore del Commercio e quello dell’Edilizia Privata del Comune, hanno effettuato controlli negli appartamenti del palazzo di 18 piani.

Con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Veneto sono state identificate 157 persone, tra cui 2 minori, di diverse nazionalità. Tra queste c’erano 138 cittadini extracomunitari in prevalenza di nazionalità cinese, pachistana, vietnamita e di provenienza africana. Grazie a personale dell’Ufficio Immigrazione, sono state disposte 4 espulsioni di cui 3 a carico di cittadini cinesi risultati irregolari in Italia, eseguite mediante Ordini del Questore a lasciare il territorio entro 7 giorni ed una a carico di un cittadino tunisino eseguita, già nella serata di ieri, mediante accompagnamento al CPR di Gorizia.

Lo straniero, nel corso delle operazioni finalizzate all’accompagnamento al CPR, ha opposto resistenza agli agenti tentando, altresì, la fuga, ma è stato prontamente bloccato e denunciato.

Individuata anche presenza di B&B abusivi.

Nei prossimi giorni verranno effettuati in merito ulteriori indagini.

Proprietà, contratti di locazione e documentazione attestante la sicurezza degli impianti all’interno delle abitazioni è al vaglio dei competenti uffici.

Grazie al contributo dell’Unita Cinofila, nei pressi dei garage sotterranei, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

“Attraverso questi servizi straordinari di controllo del territorio” afferma il Questore di Padova Antonio Sbordone “vengono messe in luce situazioni di degrado, irregolarità ed illiceità che costituiscono un vulnus per la serena e pacifica convivenza. Dovremo sicuramente continuare nelle operazioni di controllo, quindi, perché riteniamo che siano importanti per il ripristino della legalità”.