Il Questore incontra i volontari dell’ANPS presso l’Ufficio Immigrazione

Vewnerdì mattina, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, ubicato in piazza Zanellato 7, si è tenuto un incontro tra il Questore di Padova e il Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Cavalier Pierpaolo Menini.

I volontari dell’ANPS di Padova svolgeranno un’attività di prima accoglienza e informazione per l’utenza, aperti al pubblico la mattina dalle ore 7.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, indirizzandola successivamente ai diversi sportelli competenti e ottimizzando in tal modo i tempi di attesa.

Il Questore, nel ringraziare i volontari dell’ANPS, ha sottolineato quanto il lavoro del personale dell’Ufficio Immigrazione sia delicato e complesso, non solo per l’attività professionale da svolgere, ma anche per il servizio di interazione offerto all’utenza che affluisce agli sportelli.

A riprova della cennata complessità, proprio nelle fasi conclusive della visita del Questore, un cittadino nigeriano del ‘96, il cui green pass era risultato illeggibile all’atto del controllo in accesso all’Ufficio Immigrazione, ha dato in escandescenze colpendo con calci gli arredi dell’ufficio.

Una Agente intervenuta per cercare di contenerlo è stata raggiunta da un pugno al volto. La giovane Poliziotta, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni anche se è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile.

Lo straniero è stato subito immobilizzato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

Sabato mattina ha avuto luogo il rito direttissimo al termine del quale, considerato che lo straniero è peraltro gravato da precedenti in materia di stupefacenti e già precedentemente colpito da Divieto di Dimora nella Regione Veneto, è stato accompagnato al CPR di Gradisca d'Isonzo per l'espulsione.