PADOVA OPERAZIONE ALTO IMPATTO - Torre Belvedere

Maxi operazione interforze ieri pomeriggio in zona Stazione, all’interno della Torre Belvedere.

La Polizia di Stato, unitamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, al Settore Edilizia Privata del Comune di Padova e ai Vigili del Fuoco, ha fatto ingresso nell’imponente edificio di 18 piani con ingresso in via Tommaseo.

I controlli congiunti delle diverse Forze di polizia hanno portato all’identificazione di oltre 150 persone, di diverse nazionalità.

Con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Veneto e dei cinofili, gli agenti in divisa hanno proceduto al controllo di numerosi appartamenti e, grazie alla presenza di personale dell’Ufficio Immigrazione, sono state disposte 7 espulsioni tutte a carico di cittadini cinesi trovati irregolari, eseguite mediante misure alternative al trattenimento nei CPR ed Ordini del questore a lasciare il territorio entro 7 giorni.

Gli uomini in borghese della locale Squadra Mobile e della Digos hanno individuato in un appartamento tavoli da gioco e numerosi letti in fila posizionati in modo tale da far presumere la presenza di B&B abusivi.

Nei prossimi giorni verranno effettuati in merito ulteriori indagini.

Proprietà, contratti di locazione e documentazione attestante la sicurezza degli impianti all’interno delle abitazioni è al vaglio dei competenti uffici.

