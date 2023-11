La Polizia di Stato denuncia tre presunti spacciatori

Nei giorni scorsi, in concomitanza con la festa di tutti i Santi sono stati intensificati i controlli del comparto controllo del territorio della Polizia di Stato di Novara.

Dal 31 ottobre alla 3 novembre sono state controllate dalla Squadra Volante della Questura 312 persone ed altre 100 nell’ambito del servizio appositamente programmato con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine del Piemonte. Sono stati 12, invece, gli esercizi pubblici controllati.

Tre i vari esercizi commerciali e gli obiettivi sensibili controllati, particolare attenzione è stata rivolta al Luna Park delle Streghe, effettuando diversi passaggi appiedati per evitare e prevenire situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e turbative al sereno svolgimento delle attività ludiche, sia da parte della Squadra Volante sia da parte di personale della Divisione Polizia Amministrativa.

Sempre in questi giorni, nell’ambito dei servizi preventivi presso la stazione ferroviaria FS e della stazione Trenord, sono stati controllati d’iniziativa da un equipaggio della Polizia di Stato - Squadra Volante due ragazzi in bicicletta, rispettivamente un ucraino classe 1991 e un tunisino classe 1979, che alla vista della macchina con i colori di istituto cambiavano repentinamente direzione al fine di non essere controllati. Sin dal primo momento i ragazzi mostravano evidenti segni di nervosismo, motivo per cui si decideva di farsi seguire in Questura per approfondire i controlli.

A seguito degli accertamenti esperiti, addosso ai due venivano rinvenuti alcuni grammi di hashish, marijuana, eroina e cocaina. Sulla base di quanto appreso e accertato, gli agenti procedevano ad indagarli per il reato di spaccio ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.