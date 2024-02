Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area compresa tra la Stazione Centrale e Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 167 persone, di cui una denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato e 2 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllato 39 veicoli e contestato tre violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 16 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.080 euro e sequestrando, altresì, 183 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.