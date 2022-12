Alto impatto a Torre Annunziata.

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in particolare in piazza Imbriani, via Vittorio Veneto, via Castello, via Plinio e via Settembrini.

Nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, e controllati 50 veicoli; inoltre, è stata rinvenuta, in via trav. Sant’Antonio, una vettura rubata nel settembre 2022 e riconsegnata al legittimo proprietario.

Ancora gli operatori hanno denunciato un 21enne oplontino, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio per sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di un involucro contenente 20 grammi di canapa indiana.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.