Vomero: controlli interforze.

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della "movida" in via Giordano, via Scarlatti, piazza Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 331 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllate 58 autovetture e 8 motocicli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa; è stata contestata una violazione del Codice della Strada e controllate 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, in piazza Medaglie d’Oro due giovani sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovati in possesso di 1,5 grammi di marijuana e uno di essi è stato altresì denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale poiché al momento del controllo ha fornito generalità false.