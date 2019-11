Questura di Napoli

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, dei Reparti Prevenzione Crimine, Sardegna, Liguria e Campania, con il supporto delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un servizio di “Alto Impatto” nel quartiere collinare.

L’attività si è concentrata tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, piazza Leonardo, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano, via Cilea e viale Michelangelo.

Sono stati effettuati 11 posti di controllo, identificate 253 persone di cui 72 con precedenti di polizia e controllati 79 veicoli di cui 18 motoveicoli.

Sono state contestate 12 violazioni al Codice della Strada, due per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, con conseguente sequestro amministrativo, e due per mancata revisione e ritirata una patente di guida scaduta .

Sono state controllate 5 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari ed effettuati due controlli amministrativi ad altrettante agenzie di scommesse.