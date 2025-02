Il Questore di Milano sospende la licenza al Bar Amico a Milano e al Derby Bar a Cinisello Balsamo (MI)

Il Questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Amico” sito a Milano in via Ricciarelli n.39 e all’esercizio pubblico denominato ‘’Derby Bar’’ sito a Cinisello Balsamo (MI) in viale Molise n.1.

Ieri, gli agenti del Commissariato Bonola hanno notificato la sospensione al titolare del locale in via Ricciarelli, in quanto, a seguito di controlli, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, contro la persona, immigrazione clandestina e stupefacenti.

A settembre scorso, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra due uomini all’interno del bar e, perquisito uno di questi, che è stato trovato in possesso di un’arma bianca avente una lama di oltre 10 centimetri. Inoltre, più volte, i poliziotti hanno effettuato degli interventi per avventori molesti e in stato di alterazione alcolica. A ottobre scorso, durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi del bar, gli agenti hanno fermato un cliente che, alla vista della volante, ha prima gettato a terra un tovagliolo contenente 37 gr di hashish e, successivamente, è stato trovato poi in possesso di altri 22 gr di hashish.

Per quanto riguarda il Derby Bar, stamattina gli agenti del Commissariato di P.S. Cinisello Balsamo hanno notificato la sospensione al titolare del locale, in quanto, in diverse occasioni, sono stati controllati avventori e trovati in possesso di sostanza stupefacente e armi da taglio. In particolare, ad agosto scorso, gli agenti, a seguito di numerose segnalazioni relative a giovani che bivaccano nei pressi del bar, hanno effettuato un controllo e hanno bloccato un avventore che aveva tentato di sfarsi di una dose di hashish. Accanto alla sedia occupata dallo stesso avventore, gli agenti hanno poi sequestrato altri due involucri di hashish mentre, una terza dose, è stata sequestrata sotto al tavolo dove era seduto. A seguito di perquisizione personale, il cliente è stato trovato in possesso di 85 euro suddivisi in banconote di vario taglio e di un cutter con lama sporca di residui di sostanza stupefacente. A novembre scorso, gli agenti hanno controllato degli avventori, risultati con a carico diversi precedenti penali, e bloccato un cliente controvato in possesso di un coltello a serramanico con la lama di 7 cm e sporca di sostanza stupefacente e di una dose di hashish.

L’esercizio commerciale, inoltre, era stato destinatario già di due decreti di sospensione della licenza durante le gestioni precedenti, per le stesse problematiche.