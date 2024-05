Sesto San Giovanni (MI), oltre 2 kg di droga in garage: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ieri a Sesto San Giovanni (MI) ha arrestato uno cittadino italiano di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni, a seguito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato il 52ennee e l’hanno seguito a distanza per diversi giorni in quanto ritenuto come possibile spacciatore di droga della zona. Ieri pomeriggio, gli investigatori, l’hanno visto uscire dal suo appartamento di uno stabile in via Marzabotto per poi dirigersi verso i numerosi garage del condominio e, giunto all’altezza di uno di questi, non di sua proprietà, ha iniziato a guardarsi intorno. Il 52enne, con a carico numerosi precedenti penali, accortosi dei poliziotti, ha continuato a camminare per dirigersi verso il suo di box. A questo punto, gli agenti l’hanno fermato, hanno effettuato una perquisizione nel suo garage, la quale dava esito negativo, ma, da un mazzo di chiavi in possesso dell’uomo, sono riusciti a risalire al un secondo box in suo uso. All’interno di quest’ultimo sono stati rinvenuti e sequestrati 2,260 kg di hashish suddivisi in barrette avvolte nelle bustine di carta di svariate marche di dolci e diverse dosi di cocaina per un peso totale di circa 130 grammi.