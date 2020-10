La Polizia di Stato a Milano controlla 179 persone e sequestra droga da Parco Sempione a Villa San Giovanni

Proseguono i servizi di prevenzione della Polizia di Stato sull’intero territorio della città di Milano, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali, nonché al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione epidemica da Covid-19.

I controlli degli agenti hanno interessato le zone comprese tra Villa San Giovanni, Greco Turro fino al Parco Sempione.

Nel pomeriggio, in zona Sempione, gli agenti del Commissariato Centro e del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato quarantatré persone, diciotto veicoli e rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 13 grammi di marijuana e 18 di hashish. Un cittadino marocchino, sorpreso con alcune dosi di marijuana, è stato denunciato a piede libero per spaccio e inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale mentre l’acquirente, un cittadino senegalese, è stato sanzionato per uso di sostanze stupefacenti. Un cittadino del Congo invece, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.

Tra via Palmanova, viale Monza e Piazzale Loreto, i poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni coadiuvati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nel pomeriggio hanno controllato 113 persone e una di queste, un cittadino tunisino, è stata accompagnata in Questura per identificazione e poi denunciata per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Inoltre, sono stati controllati 27 veicoli e un esercizio commerciale. All’interno del Parco dei Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 3 grammi di marijuana e 3,4 grammi di hashish.

In serata, con l’ausilio dei poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni e del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato 23 persone ed elevato 3 sanzioni amministrative per consumo di bevande alcoliche in strada in via Padova.