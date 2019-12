Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti della Questura di Milano, in corso Buenos Aires, hanno arrestato in due episodi diversi, due persone per tentato furto aggravato in due attività commerciali. Nel primo pomeriggio è stato arrestato un uomo italiano, 30enne, che si era impossessato di un giubbotto del valore di 90 euro. Poche ore dopo in un’altra attività commerciale è stato arrestato un senegalese, 26enne, che aveva occultato nella borsa vari capi d’abbigliamento del valore complessivo di 437 euro.

Sempre ieri in via Cividale del Friuli, gli agenti hanno arrestato un gambiano, 27enne, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e 39 grammi di hashish. In via Vitruvio, invece, è stato arrestato un italiano di 27 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, trovato in possesso di 9 involucri contenenti hashish per un peso di 93,30 grammi.