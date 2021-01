Cinisello Balsamo (MI), droga negli slip e quasi 8 etti di hashish con due chili e mezzo di marijuana in soffitta: la Polizia di Stato arresta 20enne

Gli agenti del Commissariato Cinisello Balsamo, ieri sera venerdì 15 gennaio, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato dei giovani ragazzi che, nonostante la normativa anti-Covid in atto, si erano radunati presso i giardini di via Calabria a Cinisello (MI). Alla vista dei poliziotti, i ragazzi hanno tentato la fuga scappando in varie direzioni e due di loro sono stati fermati, accompagnati presso gli Uffici di via Cilea e controllati. Uno dei due, un 20enne italiano, aveva 18 grammi di hashish e 6 di marijuana nascosti negli slip.

I poliziotti, quindi, hanno perquisito l’abitazione del giovane a Sesto San Giovanni e, nella soffitta, hanno rinvenuto un borsone con un chilo e mezzo di marijuana, due buste con oltre un chilo di marijuana e sette etti di hashish in un armadietto. Altri 33 grammi di hashish sono stati rinvenuti dai polizotti nel comodino del ragazzo che è stato arrestato.