Milano, spaccio di droga: 17 arresti della Polizia di Stato.

Nel corso di questa settimana, nell'ambito di servizi antispaccio, la Polizia di Stato ha arrestato 17 persone a Milano.

L'attività capillare sul territorio, condotta dagli agenti dei Commissariati cittadini e dalla Squadra Mobile milanese, ha interessato varie zone della città tra cui Rogoredo, Bonola, corso Buenos Aires, Lambrate e Bonola.

Tra i vari arresti effettuati si segnala che i poliziotti della Squadra Mobile, nella serata del 15 dicembre 2020, in via Friuli alle ore 19.00, hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un cittadino italiano, con precedenti specifici, che, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 1 grammo di eroina. Nella successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 3,2 grammi di eroina, una dose di hashish e una di marijuana e un bilancino elettronico di precisione. La compiuta identificazione dell'arrestato ha permesso agli agenti di verificare i numerosi precedenti specifici dello stesso che era stato già arrestato dai poliziotti della 2^ Sezione della Squadra Mobile lo scorso 2 novembre 2020.

La Squadra Mobile, giovedì 17 dicembre 2020 in serata, in via Fogazzaro, ha arrestato per spaccio di cocaina un cittadino del Gambia di 37 anni, con precedenti per stupefacenti, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Lo stesso è stato individuato mentre, a bordo di una bicicletta, consegnava 1 grammo di cocaina a un cliente. Dopo un tentativo di fuga reso vano dagli agenti, i poliziotti lo hanno identificato e hanno verificato che si trattava di un pusher già arrestato per spaccio di cocaina lo scorso 15 settembre.

Alle prime ore di venerdì 18 dicembre 2020, invece, in via De Marchi, gli agenti della 2^ Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato ha arrestato per spaccio di cocaina un 23enne del Gambia, già arrestato lo scorso 6 giugno, mentre vendeva una dose di cocaina, mezzo grammo, al prezzo di 35 euro.