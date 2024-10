PROGETTO “SQUADRA MOBILE”. OPERAZIONE AD ALTO IMPATTO INVESTIGATIVO PER IL CONTRASTO ALLA DEVIANZA GIOVANILE E AI RELATIVI CONTESTI CRIMINALI O DISAGIATI

Nell’ambito delle iniziative di contrasto al fenomeno della criminalità giovanile, dal 25 al 29 ottobre, in diverse province italiane, tra cui Messina, si è svolta un’operazione ad alto impatto investigativo, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Un’attività finalizzata ad intensificare i controlli di polizia nei luoghi di aggregazione di giovani, che possano rendersi autori, in gruppo o singolarmente, di reati contro la persona o contro il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti.

In particolare, in questa provincia sono stati effettuati mirati controlli da parte della locale Squadra Mobile, con il supporto di equipaggi delle Volanti, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto e del Reparto Prevenzione Crimine - Sicilia Orientale, che soprattutto nello scorso fine settimana hanno incentrato le attività nei luoghi di ritrovo giovanile.

A Messina, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato mirati posti di controllo in diverse zone del centro cittadino, tra cui Piazza Cairoli, Villa Dante, Piazza del Popolo e Piazza Unione Europea; a Barcellona Pozzo di Gotto, gli equipaggi impiegati hanno concentrato l’azione operativa in Piazza Trento, dove un giovane è stato deferito per detenzione di circa 20 grammi di hashish.

All’esito dei servizi specifici, in questa provincia sono state controllate complessivamente 137 persone e 58 veicoli, ed è stata altresì contestata una sanzione amministrativa per detenzione di stupefacente per uso personale.