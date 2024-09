TAORMINA, SERVIZI ANTIDROGA. 22ENNE ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI COCAINA

Nel corso di specifici servizi intensificati dal Questore di Messina Annino Gargano e finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, poliziotti del Commissariato di P.S. di Taormina hanno proceduto all’arresto di una ventiduenne originaria della città di Taormina, incensurata.

La donna è stata tratta in arresto dagli agenti delle Volanti del Commissariato impegnati in un posto di controllo a ridosso dei caselli autostradali A18 nella tarda serata di lunedì, intorno alla mezzanotte.

Dopo aver proceduto al controllo dell’autovettura su cui la ventiduenne viaggiava, a seguito di perquisizione personale venivano rinvenuti, nascosti negli indumenti della donna, circa 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, debitamente sottoposta a sequestro.

A seguito dell’arresto, terminati gli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che ha convalidato l’arresto.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagata che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagata.