Il Questore in visita alla Sezione della Polizia Postale

Il #Questore, con il #Portavoce, si è recato ieri in visita presso la sede messinese della #PoliziaPostale. Ad accoglierlo il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la “Sicilia Orientale”, dott. Marcello La Bella, ed il Responsabile della Sezione, Ispettore Superiore Fabio Mesa.

La visita è stata l’occasione per complimentarsi, oltre che per la delicata ed importante attività in materia di cyber crime, anche per l’importante attività di prevenzione e contrasto alla pedopornografia online.

Durante l’incontro, i poliziotti della Specialità hanno illustrato al Questore il loro modus operandi nonché alcune delle più recenti tecniche utilizzate per le specifiche attività istituzionali.

Infine, è stata ribadita l’importanza di una fattiva collaborazione tra la Polizia Postale e la Questura per mettere in guardia i più giovani sui rischi della #Rete e sensibilizzare gli alunni delle scuole - di ogni ordine e grado - su tematiche quali il cyberbullismo, gli adescamenti sui social, il furto d'identità telematica e le sempre più pericolose challenge online.

#PoliziadiStato

#EsserciSempre