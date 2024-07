Massa: controlli straordinari della Polizia di Stato, prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni diffusi di criminalità.

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa nel comune di Massa, attraverso controlli straordinari del territorio in ottemperanza delle decisioni assunte in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e disposti con ordinanza del Questore, per dare una risposta immediata e concreta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Nel pomeriggio di ieri, 29 luglio, gli operatori della Questura di Massa Carrara, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli nel territorio del comune di Massa, con particolare attenzione nella zona di Via Volpina, ove è particolarmente richiesta la presenza di un presidio di sicurezza e prevenzione dei reati a favore dei residenti, delle attività commerciali e dei turisti, presenti in modo considerevole soprattutto nel corso della stagione estiva.

Nel corso dell'attività sono stati identificate complessivamente 85 persone, di cui 17 gravate da pregiudizi di polizia e controllati 59 veicoli, di cui 11 con sistema Mercurio.

La finalità perseguita è quella di innalzare i livelli di prevenzione dei reati e di percezione della sicurezza, mediante il contrasto a quei fenomeni riconducibili alla criminalità diffusa, che pregiudicano la tranquillità e sicurezza delle persone.