Massa: personale e nuovi mezzi assegnati alla Questura.

Il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, ha accolto ieri il nuovo dirigente del Commissariato di P.S. di

Carrara, il Vice Questore Pietro Scaramella.

Il Dott. Scaramella, di origine campana, ha conseguito la laurea in scienze delle pubbliche amministrazioni e

l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

E’ entrato nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato nel 2005 e al termine del 96° Corso di

formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, ha ricoperto diversi incarichi al Reparto mobile e in

Questura, a Firenze, prestando servizio presso l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, l’Ufficio

di Gabinetto, l’Ufficio Immigrazione e il Commissariato di Sesto Fiorentino. E’ stato Dirigente dell'Ufficio

regionale Toscana del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale,

nonché docente al Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico e perito selettore in materia

attitudinale.

I migliori auguri buon lavoro da parte del Questore, dei colleghi funzionari e di tutto il personale della

Questura di Massa Carrara.

Per quanto riguarda la logistica, da oggi il parco auto della Questura si arricchisce di una nuova “pantera”

dallo stile sportivo, l'Alfa Romeo Tonale con la livrea della Polizia di Stato, dotata di un motore 1.500 cc benzina hybrid da 163 cavalli, con cambio automatico a

7 rapporti, protezione balistica e antisfondamento ed equipaggiata con il sistema “Mercurio Extended”,

usato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi.

Assegnata all'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, sarà impiegata per il controllo del territorio,

rinforzando le Volanti in città.