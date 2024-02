MARINA DI MASSA: LA POLIZIA DI STATO PRESENTE ALL’EVENTO SPORTIVO STUDENTESCO AL PARCO DEL MAGLIANO PER IL PROGETTO MIM - SPORT E SALUTE

Si è svolta, presso il Parco del Magliano a Marina di Massa, la gara finale provinciale di corsa

campestre dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di

Massa Carrara.

L’evento sportivo rientra nel programma MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Sport e Salute, un

progetto promosso con la collaborazione col Ministero per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per

lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è rivolto, per gli studenti delle scuole primarie a

sviluppare le capacità motorie partendo da attività propedeutiche in approccio ai vari sport per poi

passare, nelle scuole secondarie, al vero e proprio orientamento allo sport.

Oltre 150 ragazzi hanno preso parte alla competizione, che si è conclusa con la premiazione dei

vincitori, a cui hanno preso parte la Polizia di Stato e l'A.N.P.S., da sempre al fianco del mondo dello sport e

degli atleti e delle atlete attraverso il gruppo sportivo delle Fiamme Oro.

Gli operatori della Questura di Massa Carrara hanno preso parte all’evento con il gazebo allestito per

l’occasione, distribuendo a tutti i ragazzi presenti materiale informativo.