Carrara: controlli coordinati delle Forze dell’ordine.

Proseguono a Carrara, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, i servizi ad “alto impatto”, predisposti dal Prefetto e attuati con apposita ordinanza dal Questore di Massa Carrara, Santi Allegra. In linea con le direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, resta alta l’attenzione della Questura verso i fenomeni connessi alla microcriminalità diffusa, l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, i reati predatori, furti e immigrazione clandestina.

Nella serata di ieri pattuglie della Polizia di Stato in forza alla Questura, del Reparto Prevenzione Crimine della Toscana, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Volanti del Commissariato di Carrara, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città allo scopo di prevenire e contrastare i reati di micro-criminalitá, lo spaccio di sostanze stupefacenti e di verificare il rispetto delle ordinanze comunali che disciplinano l’attività dei pubblici esercizi, garantendo il regolare svolgimento delle attività economiche, per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’imponente dispositivo messo in campo dalla Questura ha svolto un servizio di attenta osservazione e vigilanza nelle zone della “Movida” di Marina di Carrara, il cosiddetto “quadrilatero”, Via Venezia, Via Genova, proseguendo per piazza Menconi, presidiando tutti gli accessi alle aree pedonali che adducono ai locali, punti di maggiore aggregazione per giovani e giovanissimi, nonché le zone meno frequentate che si prestano a diventare luogo ideale per la consumazione e lo spaccio di stupefacenti. Il personale delle Forze di polizia ha riscontrato nella maggior parte dei casi la piena collaborazione da parte dei cittadini e degli esercenti e ha identificato, mediante posti di controllo e servizi appiedati, 149 persone e controllato 100 veicoli.