Massa - Carrara. Il Primo Dirigente Dott. Stefano Silvestris è il nuovo Dirigente della Divisione Anticrimine. Assegnati i nuovi Commissari alla Questura ed al Commissariato P.S. di Carrara.

Da pochi giorni alla Questura di Massa Carrara è stato assegnato un nuovo Funzionario: il Primo Dirigente dottor Stefano Silvestris, che dal 1° luglio ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, sostituendo il Primo Dirigente dott. Alfredo Pacioni trasferito presso l’Ispettorato del Viminale.

Un curriculum importante quello del nuovo Dirigente, che, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Teramo e abilitato all’esercizio della Professione Forense presso la Corte d’Appello di Bari, ha conseguito una seconda laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania.

Ha frequentato nel 1996 l’85º Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, arricchendo negli anni il proprio percorso formativo attraverso numerosi corsi di specializzazione.

Dal 1996 al 1999 svolge la propria attività professionale presso la Questura di Biella, dove si trova a dirigere diversi uffici tra cui l’U.P.G.S.P., l’Ufficio del Personale e la D.I.G.O.S., nonché ad avere la reggenza della Divisione Amministrativa ed il ruolo di Vice Capo di Gabinetto.

Passa alla Questura di Milano nel marzo 1999 dove rimane sino al marzo del 2008, qui ha modo di esercitare le proprie funzioni in diversi ambiti ed in realtà complesse, che lo vedono tra l’altro alternarsi alla guida dei Commissariati “Greco-Turro”, “Cenisio”, e “Cinisello Balsamo”.

Nel 2008 passa alla Direzione Investigativa Antimafia in qualità di funzionario addetto al I° Reparto Investigazioni Preventive, dove rimane fino al maggio del 2011.

Altro prestigioso incarico viene assunto dal dott. Silvestris nel periodo 2011-2019: in servizio presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ricopre il ruolo di esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat in Marocco, ed in tale qualità oltre che con la Direction Générale della Sureté Nationale, la polizia civile marocchina, inizia a collaborare con il Ministero dell’Interno del Marocco, con il Ministero della Giustizia, la Gendarmerie Royale, la DEA, e con la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, rappresentando l’Italia in conferenze internazionali in Marocco ed altri paesi esteri.

Sempre per la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga è responsabile di operazioni complesse e dal 29 settembre del 2019 assume la dirigenza della Sezione Affari del Personale per questa Direzione, fino alla sua attuale nomina a dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Massa Carrara.

Le numerose esperienze professionali in diversi ambiti oltre allo sviluppo della propria attività formativa ne fanno un funzionario con capacità di adeguamento e interazione soprattutto in ambiti multiculturali, grazie anche alle conoscenze di lingue estere tra cui l’arabo.

Da ieri lunedì 4 luglio, sono stati inoltre assegnati alla Questura di Massa Carrara due giovani Funzionari che hanno concluso il 110° corso per Funzionari della Polizia di Stato, iniziato il 26 aprile 2021 e svoltosi nel biennio 2021 - 2022 presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.

Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa Iuliano Valentina, 30 anni, proveniente da Marcianise (CE), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ed è abilitata all’esercizio della professione forense; ha frequentato il Master di II livello in Scienze della Sicurezza.

Commissario della Polizia di Stato Dott.ssa Izzo Simona, 33 anni, proveniente da Castel Madama (RM), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma tre”; è abilitata all’esercizio della professione forense ed ha frequentato il Master di II livello in Scienze della Sicurezza.