SICUREZZA IN PRIMA LINEA A MANTOVA: la Polizia di Stato e la Croce Rossa insieme per formare e proteggere.

Nella giornata di Sabato 17 Maggio, presso la sede della Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Castiglione delle Stiviere (Mn), la Polizia di Stato ha contribuito alla formazione di nuovi volontari che assumeranno la qualifica di “Coordinatori in emergenza di Protezione Civile”.

Il corso, organizzato per circa 25 volontari provenienti da tutta la Lombardia, si è svolto per tutta la durata del weekend e ha toccato differenti aree tematiche, tra cui l’aspetto sanitario, amministrativo, logistico-organizzativo e istituzionale.

Gli operatori della Polizia di Stato, appartenenti alla Specialità della Polizia Stradale di Mantova, nel corso dell’attività di docenza, hanno trattato il tema delle “Colonne Mobili”, l’articolato dispositivo concernente uomini e mezzi adibiti al soccorso, sanitario e di protezione civile, da attivare ed inviare sui luoghi oggetto di calamità naturali.

E’ stato, altresì, affrontato l’argomento delle scorte tecniche, dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Polizia Stradale e, in genere, applicato alle Colonne Mobili in movimento verso i luoghi preposti all’acquartieramento.

Nel corso dell’incontro, con l’aiuto dell’organizzatore Dott. Massimiliano Bottini, Istruttore di Protezione Civile, sono stati ipotizzati eventi calamitosi di differente natura, offrendo modalità di approccio e intervento ad hoc per ognuno di essi, alla luce della vigente normativa.

Per facilitare la comprensione degli argomenti il momento formativo è stato accompagnato dalla proiezione di slide contenenti parole chiave e mappe concettuali.

Questa iniziativa testimonia l’importanza della sinergia tra istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini. La formazione condivisa rappresenta un valore aggiunto per affrontare le emergenze con professionalità, competenza e spirito di servizio. La collaborazione tra Polizia Stradale e Croce Rossa Italiana si conferma, ancora una volta, esempio concreto di cooperazione al servizio della collettività.